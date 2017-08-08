Гарай близок к возвращению в Россию

Защитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай, в период с 2014 по 2016 годы выступавший за питерский "Зенит", близок к возвращению в Россию, информирует Спорт-FM.

По сведениям источника, представители 30-летнего бека уже уведомили руководство "летучих мышей" о том, что их клиент намерен сменить клубную прописку. Главным же претендентом на футболиста является московский "Спартак", который уже сделал по нему официальное предложение.

Напомним, Мутко высказался о неудачах "Спартака". | soccernews.ru