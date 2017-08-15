Гарай еще может перейти в "Спартак", Луан - нет

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Гарай еще может перейти в "Спартак", Луан - нет

"Спартак" не сумел договориться о покупке нападающего "Гремио" Луана, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, клубы не сумели договориться об условиях трансфера игрока. Бразильцев не устроил вариант с оплатой в несколько траншей. К тому же, сам форвард засомневался в целесообразности переезда в Россию, после разговора со своим соотечественником Неймаром.

При этом "Спартак" еще может купить защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарай. "Красно-белые" готовы заплатить за него требуемые 20 миллионов евро, но пока что добро на переход не дал сам футболист.

Не пропустите: "Спартак" интересуется защитником тульского "Арсенала". | http://soccernews.ru

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