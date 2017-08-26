Гарай и Абденнур не сыграют с "Реалом"

Защитники "Валенсии" Эсекьель Гарай и Аймен Абденнур пропустят матч второго тура испанской Примеры против мадридского "Реала".

Оба футболиста по неизвестным причинам не попали в заявку "летучих мышей" на поединок со "сливочными". Не исключено, что это связано со скорым уходом центрбеков в другие клубы.

Напомним, что матч "Реал" - "Валенсия" состоится в воскресенье в 23:15 по московскому времени.

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