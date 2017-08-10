Гарай отказал "Спартаку" ради "Зенита"

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Гарай отказал "Спартаку" ради "Зенита"Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай близок к возвращению в "Зенит".

Как сообщает Elgoldigital, в испанском клубе готовы обменять защитника на Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

Напомним, что футболистом также интересуется "Спартак", который предложил за Гарая 20 миллионов евро.

Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год.

Читайте: Гарай: "Переход в "Спартак?" Пока не могу ничего комментировать" | soccernews.ru

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Саша

на хрен эти пидерские иргочишки нужны

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