Гарай: "Переход в "Спартак?" Пока не могу ничего комментировать"

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай не опроверг информацию о том, что он может перейти в "Спартак".

"Переход в "Спартак"? К сожалению, пока не могу ничего комментировать", - приводят слова Гарая российские СМИ.

"Мы действительно хотим воздержаться от комментариев. Не в наших правилах говорить о трансферах", - добавила жена игрока телеведущая Тамара Горро.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за 30-летнего Гарая порядка 20 миллионов евро. Также аргентинец входит в сферу интересов "Ювентуса".

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