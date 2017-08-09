Гарай: "Переход в "Спартак?" Пока не могу ничего комментировать"
Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай не опроверг информацию о том, что он может перейти в "Спартак".
"Переход в "Спартак"? К сожалению, пока не могу ничего комментировать", - приводят слова Гарая российские СМИ.
"Мы действительно хотим воздержаться от комментариев. Не в наших правилах говорить о трансферах", - добавила жена игрока телеведущая Тамара Горро.
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за 30-летнего Гарая порядка 20 миллионов евро. Также аргентинец входит в сферу интересов "Ювентуса".
Не пропустите: "Спартак" нацелился на Гарая. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Борьба на два фронта: "Тосно" принимает ЦСКА на "Петровском"
-
"Рубин" принимает отлично стартовавший "Локомотив"
-
Удобный соперник: "Зенит" едет в гости к "Уралу"
-
Прийти в себя: "Спартак" попытается реабилитироваться в матче с тульским "Арсеналом"
-
"Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА
Лента новостей
-
"Фиорентина" объявила о переходе Бенасси
-
"Амкар" подтвердил переход Исмаэла
-
"Барселона" не делала предложений по трансферу Коутиньо в последние три недели
-
Бехрами сделал татуировку о детстве в разбомбленном Косово
-
Венгер: "Арсенал" постарается продлить контракт с Санчесом"
-
Грэй может перейти в "Уотфорд" за 18,5 миллионов евро
-
Венгер: "Санчес пропустит матчи против "Лестера" и "Сток Сити"
-
Бразильский хавбек Исмаэль переходит в "Ахмат"
-
Руководство "Барселоны" отказало Вальверде в покупке Иньиго Мартинеса
-
"Валенсия" хочет получить за Гарая 25 миллионов евро
-
Луан близок к переходу в "Спартак" за 24,3 миллиона евро
-
Себастьян Ларссон стал игроком "Халл Сити"
-
Сольдадо может перейти в "Фенербахче"
-
"Ливерпуль" будет сотрудничать с Western Union
-
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Орье
-
Матч "Спартак" - "Арсенал" не будет перенесен на другой стадион
-
Моуринью подарил свою медаль за Суперкубок УЕФА ребенку
-
Андрей Федун: "Минирование" "Открытие Арены" происходит не в первый раз"
-
"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро
-
Сери согласился перейти в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20