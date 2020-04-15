Гарай переоделся в женское платье, выполнив челлендж от своей жены

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Гарай переоделся в женское платье, выполнив челлендж от своей жены

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай переоделся в женское платье.

Таким образом футболист выполнил челлендж, который предложила его жена Тамара Горро. Женщина предстала в виде феи и превратила игрока в женщину.

Напомним, что Гарай в течение некоторого времени не общался с семьей, так как переболел коронавирусом.

В нынешнем сезоне 33-летний Гарай провел за "Валенсию" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Гарай, заболевший коронавирусом, показал, как он общается с женой. | http://soccernews.ru
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