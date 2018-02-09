Гарай пропустит несколько недель из-за травмы

Теги валенсияэсекьель гарай

Гарай пропустит несколько недель из-за травмыЗащитник "Валенсии"  Эсекиэль Гарай травмировался в матче Кубка Испании против "Барселоны" (0:2).

По информации испанского издания, бывший игрок "Зенита" рискует пропустить несколько недель из-за травмы левого бедра.

Напомним, что аргентинец покинул поле на 70-й минуте встречи. | http://soccernews.ru

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