Гарай рассчитывает на победу над "Барселоной"



Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай заявил, что он надеется обыграть "Барселону" в матче 32-го тура чемпионата Испании.

"Мы настроены на победу на "Камп Ноу". Возможно, на "Барселоне" скажется вылет из Лиги Чемпионов, так как такие поражения сложно пережить. Мы намерены воспользоваться этим преимуществом и набрать три очка. Впрочем мы знаем силу "Барселоны" и уважаем соперника", - приводит слова Гарая Football Espana.

Стоит отметить, что "Валенсия" одержала пять побед подряд в Ла Лиге.

Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 14 апреля и начнется в 17:15 мск.

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