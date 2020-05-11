Гарай с женой трогательно встретились с детьми, которых не видели два месяца из-за коронавируса
Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай и его супруга Тамара Горро увидели детей спустя два месяца после разлуки.
Родители не могли встретиться с детьми, так как болели коронавирусом. Встреча после выздоровления откладывалась, так как дети находились в другом городе, а в Испании был введен запрет на междугородние поездки.
"Наконец-то! После двухмесячной разлуки мы снова встретились с нашими детьми. Данное видео кажется таким ценным, поэтому я решила опубликовать его. У меня нет слов, чтобы описать мои чувства. Я боялась неуверенности и боли из-за того, что не знала, когда смогу обнять своих детей", - написала Горро в своем Instagram.
¡¡¡POR FIN!!! Después de dos meses separados de nuestros hijos, volvemos a reencontrarnos. Perdonad por la mala calidad del vídeo, mi mamá lo grabó y lo he editado porque me parece tan precioso y tan acertado en estos momentos que tenía que publicarlo. Porque significa VICTORIA, en estos tiempos tan difíciles, reencontrarte con familiares y todos con salud es historia. No tengo palabras para describir lo que siento... he pasado miedo, incertidumbre y angustia por no saber cuándo podría abrazar a mis hijos y sobre todo por ser consciente de lo mal que ya lo estaban pasando... las lágrimas de Shaila me confirman sus ganas de estar junto a nosotros... Ojalá esto pueda hacerlo pronto con mis yayos, pero para eso tendremos que esperar a las indicaciones que nuestro país ordene, ese momento llegará, mientras tanto sigo dando gracias por tenerlos con salud. Os agradezco de corazón la cantidad de consejos que me habéis dado las personas que también habéis podido realizar la reagrupación familiar. He tardado cuatro semanas en conseguir todos los permisos necesarios para justificar ante las autoridades el motivo del viaje. Muchos papeles y estrés pero siempre cumpliendo la ley y sobre todo siendo responsables. ¡¡¡QUÉ FELICIDAD TAN GRANDE!!! #mamamolona #familia #osamo #
33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с 2016 года. Ранее он играл за "Ньюэллс Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику" и "Зенит". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14