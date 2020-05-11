Гарай с женой трогательно встретились с детьми, которых не видели два месяца из-за коронавируса

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай и его супруга Тамара Горро увидели детей спустя два месяца после разлуки.

Родители не могли встретиться с детьми, так как болели коронавирусом. Встреча после выздоровления откладывалась, так как дети находились в другом городе, а в Испании был введен запрет на междугородние поездки.

"Наконец-то! После двухмесячной разлуки мы снова встретились с нашими детьми. Данное видео кажется таким ценным, поэтому я решила опубликовать его. У меня нет слов, чтобы описать мои чувства. Я боялась неуверенности и боли из-за того, что не знала, когда смогу обнять своих детей", - написала Горро в своем Instagram.

33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с 2016 года. Ранее он играл за "Ньюэллс Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику" и "Зенит". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

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