Гарай: "Способны доставить неприятности "Барселоне"

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Гарай: "Способны доставить неприятности "Барселоне"Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Кубка Испании, в котором его команда сыграет против каталонской "Барселоны".

"Мы должны хорошо подготовиться. Мы знаем, что будет сложно добиться нужного результата, но вопрос о финалисте еще открыт. У нас есть необходимые качества, которые могут доставить неприятности "Барселоне" и позволить нам сыграть в финале, чего мы все хотим", - цитирует 31-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" потеряла своего ключевого защитника. | soccernews.ru

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