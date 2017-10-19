Гарай: "Валенсия" набрала хороший ход"

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай отметил удачный старт его команды в Ла Лиге.

"Валенсия" набрала хороший ход. У нас отличный состав и мы провели классную предсезонную подготовку. Поэтому "Валенсия" заслуженно занимает свое место в таблице. Благодаря такому старту в команде сложилась прекрасная атмосфера. Но важно, чтобы эта серия продолжалась", - приводит слова Гарая Marca.

После 8 туров "Валенсия" второе место в чемпионате Испании и на 4 очка отстает от лидирующей "Барселоны".

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