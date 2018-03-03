Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай восстановился после травмы подколенного сухожилия, сообщает Marca.

По сведениям издания, аргентинский центрбек вернулся к тренировкам в общей группе "летучших мышей".

31-летний Гарай находился в лазарете с 8 февраля. В этом сезоне он сыграл за "Валенсию" 19 матчей.

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