Защитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай все еще не определился со своим будущим, информирует Superdeporte.

По сведениям источника, 30-летний бек, которого слухи активно связывают с московским "Спартаком", до сих пор не решился на возвращение в Россию. В настоящее время аргентинец взял время на размышления относительно места продолжения своей карьеры.

Напомним, "Фенербахче" и "Спартак" могут обменяться игроками. | soccernews.ru