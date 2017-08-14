Гарай все еще не определился со своим будущим

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Гарай все еще не определился со своим будущимЗащитник испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай все еще не определился со своим будущим, информирует Superdeporte.

По сведениям источника, 30-летний бек, которого слухи активно связывают с московским "Спартаком", до сих пор не решился на возвращение в Россию. В настоящее время аргентинец взял время на размышления относительно места продолжения своей карьеры.

Напомним, "Фенербахче" и "Спартак" могут обменяться игроками. | soccernews.ru

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