Гарай, заболевший коронавирусом, показал, как он общается с женой
Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай, который заразился китайским коронавирусом COVID-19. вынужден общаться со своей женой Тамарой Горро через окно.
"Она всегда со мной, что бы ни случилось... Я люблю тебя так сильно, моя любовь", - написал Гарай в своем Instagram, прикрепив фотографию, на которой он смотрит на жену через окно, надев на лицо маску.
В нынешнем сезоне 33-летний Гарай провел за "Валенсию" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "летучими мышами" действует до лета 2020 года.
Не пропустите: 21-летний футболист умер из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире
-
Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!
-
Названа зарплата Головина по новому контракту с "Монако"
-
Погба определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
"Игнашевич - троянский конь": фанаты "Торпедо" выразили недовольство работой тренера
Лента новостей
-
Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог
-
УЕФА собирается признать чемпионами нынешних лидеров лиг, если сезон не возобновится
-
Гарай, заболевший коронавирусом, показал, как он общается с женой
-
Компания владельца "Хоффенхайма" занимается разработкой вакцины от коронавируса
-
11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона
-
Акинфеев превзошел отметку в 40 тысяч минут в чемпионате России
-
Игрок тульского "Арсенала" рассказал, против кого в РПЛ сложнее всего играть
-
21-летний футболист умер из-за коронавируса
-
Шюррле может попасть в карантин из-за поездки в Германию
-
Хавбек "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком АПЛ в феврале
-
"Барселона" и "Реал" поборются за турецкого таланта
-
1
CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире
-
1
"Ливерпуль" готовит новый контракт для Вейналдума
-
Бартра с женой поучаствовали в занимательном челлендже
-
"Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб
-
Годин близок к уходу из "Интера"
-
Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!
-
1
Милнер показал, чем занимается во время карантина
-
Уткин высказался об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ
-
Овчинников оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14