Гарай, заболевший коронавирусом, показал, как он общается с женой



Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай, который заразился китайским коронавирусом COVID-19. вынужден общаться со своей женой Тамарой Горро через окно.

"Она всегда со мной, что бы ни случилось... Я люблю тебя так сильно, моя любовь", - написал Гарай в своем Instagram, прикрепив фотографию, на которой он смотрит на жену через окно, надев на лицо маску.

В нынешнем сезоне 33-летний Гарай провел за "Валенсию" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "летучими мышами" действует до лета 2020 года.

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