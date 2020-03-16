Гарай, заболевший коронавирусом, показал, как он общается с женой

Теги эсекьель гарайваленсиякоронавирус

Гарай, заболевший коронавирусом, показал, как он общается с женой
Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай, который заразился китайским коронавирусом COVID-19. вынужден общаться со своей женой Тамарой Горро через окно.

"Она всегда со мной, что бы ни случилось... Я люблю тебя так сильно, моя любовь", - написал Гарай в своем Instagram, прикрепив фотографию, на которой он смотрит на жену через окно, надев на лицо маску.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ella siempre conmigo, pase lo que pase... Te amo mucho mi amor. GRACIAS #graciasmivida #G24

Публикация от Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

В нынешнем сезоне 33-летний Гарай провел за "Валенсию" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "летучими мышами" действует до лета 2020 года.

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