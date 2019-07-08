Гарека может возглавить сборную Аргентины

Наставник сборной Перу Рикардо Гарека может сменить Лионеля Скалони на посту главного тренера национальной команды Аргентины.

Под руководством 61-летнего специалиста перуанцы дошли до финала Кубка Америки-2019, где проиграли Бразилии со счётом 1:3.

Гарека возглавляет "бело-красных" с февраля 2015 года. Его контракт с перуанской федерацией футбола рассчитан до 2021 года.

Сборная Аргентины добралась до 1/2 финала Кубка Америки-2019, где уступила всё тем же бразильцам.

Стоит отметить, что "альбиселесте" не выигрывали крупные турниры с 1993 года.

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