Гарет Бэрри в шаге от рекорда Гиггза

Хавбек "Вест Бромвича" Гарет Бэрри станет сегодня рекордсменом АПЛ.

Матч против "Арсенала" станет для игрока 633-м в АПЛ. Ранее рекорд по количеству игр принадлежал Райану Гиггзу (632).

Напомним, что Гиггз играл в АПЛ с 1992 по 2014 год, а Бэрри выступает с 1997 года.

Читайте также: Путь наверх: "Арсенал" принимает "Вест Бромвич" на "Эмирейтс". | http://soccernews.ru