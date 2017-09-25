Гарет Бэрри в шаге от рекорда Гиггза

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Гарет Бэрри в шаге от рекорда Гиггза

Хавбек "Вест Бромвича" Гарет Бэрри станет сегодня рекордсменом АПЛ.

Матч против "Арсенала" станет для игрока 633-м в АПЛ. Ранее рекорд по количеству игр принадлежал Райану Гиггзу (632).

Напомним, что Гиггз играл в АПЛ с 1992 по 2014 год, а Бэрри выступает с 1997 года.

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