Гарет Бэйл может перейти в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" проявляет интерес к валлийскому нападающим Гарету Бэйлу, сообщает Marca.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" готов расстаться с форвардом за 20 миллионов евро. В приобретении валлийца заинтересованы новые владельцы клуба из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевский клубом действует до лета 2022 года.

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