Гарет Бэйл недоволен своим положением в "Реале"

Теги реал мадридгарет бэйл

Гарет Бэйл недоволен своим положением в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл недоволен своей ролью в клубе, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист хочет регулярно выходить на поле и даже поссорился из-за этого с главным тренером команды Зинедином Зиданом

После возобновления чемпионата Испании Бэйл провел всего один матч в основном составе, однажды вышел на поле со скамейки запасных, а дважды и вовсе просидел весь матч в запасе.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: В уходе Бэйла из "Реала" заинтересован только Зидан. | http://soccernews.ru
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