Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм"

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Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл вернется в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клубы договорились об аренде футболиста на один сезон. Часть зарплаты форварду будет платить "Реал". Напомним, что ранее Бэйл уже выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 годы.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

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