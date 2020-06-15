Гарет Бэйл получил дискомфорт мышц, сыграв полчаса с "Эйбаром"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл пропустил тренировку после матча 28-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (3:1), сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист испытывает дискомфорт мышц. Из-за этого форварду пришлось заниматься в спортзале. Стоит отметить, что валлиец сыграл всего около 30 минут в матче с "Эйбаром".

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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