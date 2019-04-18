Гарет Бэйл прокис в "Реале", пора что-то менять! Рассказываем, куда может уйти валиец

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Гарет Бэйл прокис в "Реале", пора что-то менять! Рассказываем, куда может уйти валиец

Отойдем от темы Лиги Чемпионов и от феноменальной победы "Аякса" над "Ювентусом" (о "Аяксе" на нашем сайте скоро выйдет отдельный материал), и поговорим немного о вечном – о мадридском "Реале". После кризиса, который грянул в текущем сезоне, и возвращения Зидана на пост главного тренера стало ясно, что мадридской команде нужна не просто перестройка, а глобальная перестройка, на фундаментальном уровне. Первый слой этого фундамента – Криштиану Роналду – еще в начале сезона уехал в Турин защищать цвета "старой синьоры". Предполагалось – при чем предполагалось еще 6 лет назад, что заменой португальца в роли главной звезды "сливочных" станет валиец Гарет Бэйл. Экс-игрок "Тоттенхэма" обошелся королевскому клубу в 100 млн евро, однако в последнее время порядком сдулся, выдавая лишь мимолетные вспышки, как это было в финале Лиги Чемпионов (кажется, тот гол через себя заставил весь мир забить о прошлых неудачах Бэйла). Сегодня в прессе мелькает все больше разговоров о том, что представитель Уэльса, скорее всего, тоже попадет под "зачистку" и вскоре покинет "Реал". Самым вероятным развитием событий считается переезд на Туманный Альбион. Редакция Soccernews решила выбрать самые интересные варианты и проанализировать, как Гарет Бэйл может реанимировать свою карьеру.

"Манчестер Юнайтед"

Разговоры о том, что Бэйл уедет играть в Манчестер, идут уже не первый год. Валийца сватали в стан "красных дьяволов" еще при Моуриньо, и сейчас, когда Сульшеру придется достаточно сильно перестраивать команду после эры "философии Ван Гала" и "автобусов Моуриньо", Бэйл способен очень сильно помочь команде. Нынешний стиль МЮ – это взрывные контратаки, а кто, как не Бэйл – один из самых быстрых игроков в мировом футболе (все еще!) – способен их разгонять? Кроме того, у "Манчестера" просто нет футболистов на правый фланг, которые имели бы пушечный удар с левой ноги и могли бы пробежать полполя за 4 секунды. Лингард? Англичанин не шибко подходит под это описание. Именно готовая роль для игры и полное возращение к истокам могут помочь Бэйлу снова стать одним из лучших исполнителей в мире. Мы думаем, что никто не будет спорить с очевидной вещью – в "Реале" Бэйла использовали строго как игрока системы, которая не очень подходит для 29-летнего валийца. Взрывной стиль и прорыв к воротам по кратчайшему пути был во многом заменен игрой поперек. Не стоит забывать и о финансовом вопросе сделки. Переход Бэйла в Манчестер вряд ли сравниться с переездом Неймара в ПСЖ, но свою бурю точно поднимет, а это значит новую волну продаж футболок, повышенного внимания и прочих атрибутов капитализма. Как сказали бы в народных массах, "красные дьяволы" могут "поймать хайп" за самое нужное место.

"Тоттенхэм"

Очень интересный вариант – возвращение в "Тоттенхэм". Во-первых, на обновленном стадионе этого клуба Гарета встретят с почестями, так как каждый болельщик помнит его успехи за период выступления в Лондоне. Это обстоятельство может убрать ненужное давление с плеч валийца и позволит ему играть более раскованно. Во-вторых, как показала карьера 29-летнего Бэйла, он не может взять бразды правления в свои руки там, где, помимо него, играют еще несколько звездных игроков, которые сопоставимы с валийцем по уровню. Стоит вспомнить, что лучше всего вингер проявлял себя именно там, где ему приходилось тащить команду на себе, и где он был абсолютным авторитетом – то есть в "Тоттенхэме" и сборной Уэльса. Кроме того, не стоит забывать, что команда находится в подвешенном состоянии, то есть многие игроки атаки "шпор" находятся на карандаше у других клубах – так Эриксена сватают "Реал", а на Кейна уже несколько лет претендуют буквально все. В случае потери одного из них Бэйл мог бы прийтись кстати. Его опыт позволит не затеряться на уровне АПЛ, а физические качества, которые при должном уровне тренировок, не будут идти на спад года 3, способны снова сделать из валийца одного из ключевых игроков "шпор".

Есть и очевидные минусы. Во-первых, сам "Тоттенхэм" вряд ли захочет подписывать игрока, опираясь на свою философию, направленную на более молодых игроков, и менталитет руководства. Боссы "шпор" уже два сезона никого не покупают, и сложно представить, что, в случае выхода на трансферное окно, их взор упадет именно на Бэйла. Во-вторых, мы все еще не видим у команды хоть какого-то трофея. В связи с этим, возвращение Бэйла в Лондон может считаться как явное понижение (с учетом неопределенного будущего Почеттино), а готов ли Бэйл понижать планку именно сейчас?

Остаться в "Реале" или стать частью обмена с ПСЖ

Как вам вариант остаться в "Реале"? В теории это выглядит вполне неплохо, но для этого Бэйлу нужно попасть в кинематографические условия, где главный герой бросает все силы на тренировки, терпит все, получает свой шанс, забивает парочку победных голов в момент, когда его все освистывают, и снова поднимается на футбольный олимп. Отчасти, подобный шанс был после того самого гола в финале Лиги Чемпионов. Какие обстоятельства идут в разрез этому? В каждом из 5 матчей чемпионата после возвращения Зидана валиец выходил на поле, и даже отметился одним результативным действием. Но при этом СМИ все чаще поднимают тему о тому, что Зидан не против избавится от Бейла. Это подтверждает трансферный вектор клуба – вслед за молодым бразильским вингером Винисиусом Жуниором в Мадрид едут еще два представителя этой же позиции, этого же возраста и этой же национальности. При наличии Асенсио и Васкеса – любимцев Зидана – плотность футболистов на флангах атаки возрастет до предела. Ну и последнее – "Реалу" нужны деньги для анонсируемой перестройки, и Бэйл – это хорошая разменная монета, чтобы заполучить себе Мбаппе или Неймара из ПСЖ (на них, по слухам, Перес охотится с особым усилием).

Однако, ПСЖ видится одним из худших вариантов для Гарета. Во-первых, незнакомый чемпионат. Во-вторых, чтобы не творилось с парижанами, Бэйл вряд ли станет абсолютным авторитетом в команде Тухеля. В-третьих, нужно осознавать, что французы также играют в более комбинационный футбол и вряд ли Гарет сможет к нему приспособиться после откровенного спада в "Реале".

Игорь Малиенко soccernews.ru

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