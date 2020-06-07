Гарет Бэйл пропустил тренировку "Реала" из-за переутомления

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пропустил тренировку команды. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, валлийский футболист не участвовал в занятии из-за переутомления.

Напомним, "сливочные" готовятся к возобновлению сезона Ла Лиги, который стартует 14 июня. "Реал" встретится с "Эйбаром" в домашнем матче.

В составе мадридского клуба 30-летний фланговый нападающий забил 105 голов в 249 матчах.

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