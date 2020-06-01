Гарет Бэйл сделал вид, что играет в гольф на тренировке "Реала"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл пошутил, что он играет в гольф на тренировке королевского клуба.

Футболист попозировал на командной фотографии, сделав вид, что держит в руках клюшку для гольфа. Ранее валлийца неоднократно критиковали за увлечение гольфом.

Gareth Bale is a massive troll. ️ pic.twitter.com/ZqaAaygaP3 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) June 1, 2020

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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