Гарет Бэйл удивил фанатов своей новой прической
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл продемонстрировал свою новую прическу на тренировке национальной команды.
Когда футболист снял повязку с головы, оказалось, что он отрастил очень длинные волосы. Форвард занимался с улыбкой и шутил с партнерами.
31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за королевский клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Тоттенхэм" заинтересован в возвращении Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Кроос оценил вероятность перехода Месси в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
-
1
ЦСКА опубликовал фотографию Набабкина после операции на колене
-
Тибо Куртуа заразился коронавирусом
-
Филиппе Коутиньо покинул "Баварию"
-
Сергея Семака обманули мошенники
-
"Ростов" договорился с защитником сборной Беларуси
-
Джордан Ларссон получил предложения из Италии, Испании и Германии
-
1
Гарет Бэйл удивил фанатов своей новой прической
-
3
Неймар и еще два игрока ПСЖ заразились коронавирусом
-
Алексей Миранчук сфотографировался в форме нового клуба
-
Форвард "Краснодара" Ари подарил босой бабушке свои тапочки
-
Станислав Черчесов получил кинжал в подарок на день рождения
-
Пауло Дибала недоволен "Ювентусом" из-за переговоров по новому контракту
-
1
"Сочи" усилился опорником "Крыльев Советов"
-
Доменико Тедеско заблокировал переход в "Спартак" швейцарского защитника
-
Зидан принял важное решение по Лунину
-
"Рома" близка к трансферу защитника "Манчестер Юнайтед"
-
1
Вадим Евсеев: "Мало иметь яйца, нужно значит, для чего они"
-
Комбаров высказался о сексуальной ориентации Роналду и бывших партнеров по "Спартаку"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14