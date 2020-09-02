Гарет Бэйл удивил фанатов своей новой прической

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл продемонстрировал свою новую прическу на тренировке национальной команды.

Когда футболист снял повязку с головы, оказалось, что он отрастил очень длинные волосы. Форвард занимался с улыбкой и шутил с партнерами.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за королевский клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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