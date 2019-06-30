Гарет Бэйл: Вундеркинд, суперзвезда, изгой

Любопытная история валлийской легенды, которая никому не нужна.

Вечер, 16 апреля 2014 года. «Месталья», финал Кубка Испании. Гарету Бэйлу 24 года, и он только что обратил на себя внимание всего мира.

Счёт на табло – 1:1, и Бэйл, недавно купленный у «Тоттенхэма» за рекордные 100 млн. евро, получает мяч на левом фланге и рвётся вперёд. Остаётся шесть минут основного времени.

Валлиец кажется быстрее молнии, и защитник «Барселоны» Марк Бартра не успевает даже отреагировать на его рывок, который в итоге завершается чудо-голом – одним из самых запоминающихся за всю историю футбола.

Кажется, дорогостоящее подписание только что оправдал свой ценник.

Перемотаем пять лет, и картина предстаёт совсем иная, постапокалиптическая. Такое ощущение, что тот момент был сном, или аномалией, и всё остальное у Бэйла совершенно не получалось. Кто бы мог подумать, что именно так мы будем провожать ярчайшую звезду британского футбола после Дэвида Бекхэма? Изгой в родном коллективе, преследуемый травмами и неподъёмный для большинства клубов, он превратился в самый дорогостоящий балласт в мире. Но как?

Давайте рассмотрим его карьеру в деталях и попробуем разобраться.

Детство и карьера в «Саутгемптоне»

Гарет родился в Кардиффе в 1989 году. Он – племянник экс-игрока «Кардифф Сити» Криса Пайка. Довольно быстро становится понятно, что юнца тянет к спорту – ещё в четырнадцатилетнем возрасте он пробежал стометровку за 11,4 секунд. В нём чувствовался будущий профессионал и очень одарённый атлет, что подтверждает учитель физкультуры Гвин Моррис:

«Гарет был нереально заряжен на успех и располагал личностными качествами человека, которому по силе любые установки. Он также был одним из самых бескорыстных молодых людей, которых я знал за всё время работы в школе».

В 2006 году он оказался в «Саутгемптоне», где довольно быстро ему перепала честь называться самым молодым игроком в истории «святошей».

Он выступал на левом фланге обороны, а первые пять голов за команду прилетели со стандартов. Уже в 17-летнем возрасте он заработал репутацию одного из лучших исполнителей штрафных в Англии.

Вскоре он дебютировал за Уэльс и стал самым молодым его представителем на взрослом уровне. За этим последовали личные награды, и в том числе молодому спортсмену года в Уэльсе по версии BBC.

Переход в «Тоттенхэм»

Прошло немного времени, и все клубы АПЛ стали пристально наблюдать за защитником. Расторопнее всех оказался «Тоттенхэм», который и приобрёл вундеркинда за 5 млн. фунтов в 2007 году. Повезло!

В Лондоне тот быстро обжился и начал радовать фанатов своей игрой. Но в декабре 2007 года случился первый неприятный звоночек: серьёзная травма, выбившая его на весь остаток сезона. Единичный случай, подумали в «шпорах», и стали ждать выздоровления своей подрастающей звезды. Но наступил новый сезон, а затем ещё один, но травмы никуда не уходили.

Бэйл возвращался, выдавал бенефис, а затем ретировался обратно в лазарет. Были видны намёки на безграничный талант, ему постоянно мешали болячки. В 2009 году и вовсе пришлось лечь под нож.

Но вот наступил 2010 год, и Бэйл выдал такую череду матчей, что все стали быстро забывать последние неудачи. А апреле он стал игроком месяца, а «шпоры» предложили новый четырёхлетний контракт.

«Я амбициозен, я хочу играть в ЛЧ – это цель и для «Тоттенхэма», который хочет каждый год выходить в турнир».

Прошло ещё два года, и Бэйл становился только лучше. Первый хет-трик в его карьере пришёлся в ворота «Интера» на «Сан Сиро». Его признали Игроком года в Уэльсе, и Игроком года в Англии по версии футболистов ПФА. Не без его помощи «Тоттенхэм» прыгнул выше своей головы и прошёл в четвертьфинал ЛЧ.

Прошло ещё два года, а Бэйл становился лучше и лучше, забивая больше и больше…

В 2013 году он поднялся повыше, на более атакующую позицию, и разменял третий номер на одиннадцатый. С ним «шпоры» поднялись на третье место, а сам он продолжал загребать персональные награды.

Переезд в «Реал»

Понятное дело, что на такого игрока не могли не позариться клубы побольше и побогаче «Тоттенхэма». Но лондонцы не спешили прощаться со своим талисманом и запросили монструозные 100 млн. евро. Это, как они считали, точно испугает назойливых попрошаек из Мадрида. Но не тут-то было – «Реал» согласился, перебив предыдущий рекорд – 80 млн. фунтов за Криштиану Роналду. Кажется, в столице Испании появился новый «галактико» вселенского масштаба.

«Наверное, испанский футбол мне ближе. Он построен на технике, на характерном стиле игры. Они хорошо придерживают мяч, и когда «шпоры» играли с испанскими командами, те всегда заставляли нас хорошенько поработать».

Первая часть дебютного сезона началась трагически – с очередной травмы. Вторая половина, правда, удалась на славу: форма вернулась, и валлиец назабивал аж 22 мяча и сделал 16 результативных передач.

Сезон 2014-15 – отлично. До тех пор, пока… да, травма. И это было начало того, что станет нормой для валлийца: превосходные выступления чередуются травмой, вновь и вновь… Бе\эйл помог выиграть Лигу Чемпионов, но затем опять слёг. Что же такое.

Сбой в форме

Так постепенно всё чаще и чаще стали появляться одни и те же претензии к звёздному игроку. Так ли он стабилен? Насколько он полезен в больших матчах? Не вредит ли он команде своим нескромным контрактом?

Несмотря на статус легенды Уэльса, который добрался до полуфинала Евро-2016, на клубном уровне Гарет оставался загадкой. Когда-то футболист-монолит, теперь он был нестабилен и непредсказуем. Даже 16 голов в Примере не заткнули критиков, которым только дай раздуть из мухи слона.

В 2018 году случился, кажется, момент, которого так ждали поклонники Гарета – Криштиану Роналду упаковал вещички и переехал в Турин, где его уже ждал «Ювентус», грезящий заветным лигочемпионским трофеем. Вот он – шанс стать единоличным лидером «сливочных»!

Но Бэйл в это окно возможности не пролез. Он застрял, и вытаскивать его пришлось молодому Винисиусу, который в итоге и полез дальше, оставив стремительно стареющего товарища позади.

А затем вернулся тренер Зинедин Зидан, что только усугубило положение – француз никогда Бэйла не жаловал, и тот ничего не сделал за период его отсутствия, чтобы за него вступились остальные. И пресса, и трибуны были давно готовы к линчеванию.

Во второй половине сезона 2018-2019 случился переломный момент – Бэйл окончательно и, кажется, бесповоротно прописался на скамье запасных, а его статус «звезды клуба» переменился на… «всё сложно». Ну а этим летом только ленивый не начинал спекулировать, куда денется Бэйл дальше. Почти никто не верит, что «королевский клуб» вновь оставит его у себя.

Но не так-то всё просто. Кто потянет вечно травмированного футболиста в сомнительной форме и с очень большими требованиями к зарплате?

Но сейчас кажется, будто и сам Бэйл не особо-то заинтересован в битве за место под мадридским солнцем. Тут тебе и Зидан, и ещё и Эден Азар подъехал. Только время покажет, что его ждёт дальше.

Валлийцу 29 лет – он уже не молод и зелен. Но у него ещё есть несколько лет, чтобы заткнуть критиков. Всё в его руках.

Юрий Сергеев

