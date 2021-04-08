Гарет Бэйл заявил, что видел НЛО

Теги гарет бэйл

Гарет Бэйл заявил, что видел НЛОФото: Твиттер @GarethBale11 
Форвард "Реала" Гарет Бэйл, в текущем сезоне играющий на правах аренды за "Тоттенхэм" на правах аренды, поделился мыслями о реальности существования НЛО.

"Есть много теорий заговора, и существует запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это 100% инопланетяне. 100%. Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО", — приводит слова Бэйла Daily Star.

Напомним, нападающий в текущем сезоне сыграл за "шпор" в 13 матчах. В его активе 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.
Футболист до сих пор точно не определился со своим будущим, но планирует вернуться в Мадрид, чтобы доработать контракт с "Реалом" до конца. Соглашение со "сливочным" заканчивается 30 июня 2022 года.

Читать также: Бэйл может завершить международную карьеру в следующем году | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева (видео)

ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов