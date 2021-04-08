Гарет Бэйл заявил, что видел НЛО

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Форвард "Реала" Гарет Бэйл, в текущем сезоне играющий на правах аренды за "Тоттенхэм" на правах аренды, поделился мыслями о реальности существования НЛО.

"Есть много теорий заговора, и существует запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это 100% инопланетяне. 100%. Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО", — приводит слова Бэйла Daily Star.

Напомним, нападающий в текущем сезоне сыграл за "шпор" в 13 матчах. В его активе 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Футболист до сих пор точно не определился со своим будущим, но планирует вернуться в Мадрид, чтобы доработать контракт с "Реалом" до конца. Соглашение со "сливочным" заканчивается 30 июня 2022 года.