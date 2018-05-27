Гарету Бэйлу покорилось уникальное достижение

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Гарету Бэйлу покорилось уникальное достижение

Вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу покорилось уникальное достижение, сообщает Opta.

28-летний валлиец стал первым игроком, оформившим дубль в финале Лиги Чемпионов после выхода на замену.

Отметим, что именно голы Бэйла принесли "Реалу" 13-й трофей победителя ЛЧ.

Не пропустите: Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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