Гари Кэйхилл может стать игроком "Бернли"

"Бернли" может подписать контракт с Гари Кэйхиллом. Его трансфер зависит от перехода Гарри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" и Джеймса Тарковски в "Лестер". Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, Кэхилл сможет перейти в клуб, как только состоится трансфер Тарковски.

На данный момент футболист является свободным агентом.

Последним клубом, в котором выступал Кэхилл был "Челси", который он покинул этим летом.

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