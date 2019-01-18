Гари Кэйхилл определился с новым клубом

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sky Sports, следующим клубом 33-летнего англичанина станет "Фулхэм". Сделка уже практически завершена, однако ее подробности не уточняются.

В нынешнем сезоне Кэйхилл принял участие в семи матчах. Ранее интерес к нему проявляло несколько итальянских клубов.

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