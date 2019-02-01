Гари Кэйхилл в январе отказал трём клубам

Во время зимнего трансферного окна защитник лондонского "Челси" Гари Кэйхилл отказал трём клубам, сообщает Sky Sports.

По информации источника, у 33-летнего англичанина были предложения от "Фулхэма", "Ювентуса" и "Монако". С "дачниками" футболист не сумел договориться об условиях личного контракта, а позднее он ответил отказом "старой синьоре" и монегаскам, поскольку решил побороться за место в составе "синих".

В текущем сезоне Кэйхилл сыграл за "Челси" всего 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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