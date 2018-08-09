Гари Невилл анонсировал три трансфера для "МЮ"

Теги манчестер юнайтедгари невилл

Гари Невилл анонсировал три трансфера для "МЮ"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что манкунинцы могут подписать троих игроков до закрытия трансферного окна.

"Это день трансферного Дедлайна! Следите за новостями на Sky Sports. "Юнайтед" собирается купить трех футболистов", - написал Невилл в своем твиттере.

Напомним, что "МЮ" проявляет интерес к Тоби Алдервейрелду ("Тоттенхэм"), Харри Магуайру ("Лестер"), Йерри Мине ("Барселона") и Курту Зума ("Челси").

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" завершил работу на трансферном рынке. | http://soccernews.ru

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