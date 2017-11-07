Гари Невилл: "Азар никогда не достигнет топ-уровня"

Футбольный телеэксперт Гари Невилл заявил, что вингер "Челси" Эден Азар никогда не станет топ-игроком.

"Азар на самом деле очень сильный футболист. Эден обыграл меня один в один 9 из 10 раз. Однако если мы хотим приблизить его к уровню Неймара, то он никогда его не достигнет. В Азаре нет страсти" - приводит слова Невилла Tribalfootball.

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