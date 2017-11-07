Гари Невилл: "Азар никогда не достигнет топ-уровня"

Теги гари невиллчелсиэден азар

Гари Невилл: "Азар никогда не достигнет топ-уровня"

Футбольный телеэксперт Гари Невилл заявил, что вингер "Челси" Эден Азар никогда не станет топ-игроком.

"Азар на самом деле очень сильный футболист. Эден обыграл меня один в один 9 из 10 раз. Однако если мы хотим приблизить его к уровню Неймара, то он никогда его не достигнет. В Азаре нет страсти" - приводит слова Невилла Tribalfootball.

Не пропустите: Азар "закосил" под Робокопа. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов