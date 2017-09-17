Гари Невилл: "Де Хеа самый настоящий топ-класс, мировой уровень"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл лестно отозвался о голкипере Давиде Де Хеа.

"Де Хеа восхитительный вратарь, возможно, самый лучший в мире. Он самый настоящий топ-класс, мировой уровень. Я его частенько критиковал, но за минувшее с тех пор время он добился невероятного прогресса" - приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне Де Хеа провел 7 матчей, из них в пяти он отстоял на ноль.

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