Гари Невилл: "Если бы Мартиаль на самом деле хотел и стремился быть лучшим, то смог бы забивать 20 голов в 20 матчах"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался об Антони Мартиале.
"Мартиаль реанимирует карьеру в "Манчестер Юнайтед". Футболисты с подобным талантом способны рвать эту лигу на части. Но что-то у него пошло не так, и Антони потерял место в сборной Франции.
Моуринью и французский тренер немного его приостановили. Всегда остается чувство, что Мартиаль выкладывается на 85 % от его возможностей. Если бы он добавил оставшиеся 15, то смог бы покорить футбольный мир. Он обладает всеми необходимыми качествами: самообладанием при взятии ворот, мастерством, скоростью, силой, но чего-то ему не хватает.
К лучшим футболистам мира это "но" не относится. У Луиса Суареса, Криштиану Роналду и Лионеля Месси нету "но". Мартиаль стоит 56 миллионов евро и должен развиваться. Он забивает в больших матчах и очень их любит. Но, бога ради, пусть показывает такую игру каждую неделю! Если бы он на самом деле хотел и стремился быть лучшим, то смог бы забивать 20 голов в 20 матчах" - приводит слова Невилла Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|12
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|13
|Сток Сити
|10
|11
|14
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4