Гари Невилл: "Если бы Мартиаль на самом деле хотел и стремился быть лучшим, то смог бы забивать 20 голов в 20 матчах"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался об Антони Мартиале.

"Мартиаль реанимирует карьеру в "Манчестер Юнайтед". Футболисты с подобным талантом способны рвать эту лигу на части. Но что-то у него пошло не так, и Антони потерял место в сборной Франции.

Моуринью и французский тренер немного его приостановили. Всегда остается чувство, что Мартиаль выкладывается на 85 % от его возможностей. Если бы он добавил оставшиеся 15, то смог бы покорить футбольный мир. Он обладает всеми необходимыми качествами: самообладанием при взятии ворот, мастерством, скоростью, силой, но чего-то ему не хватает.

К лучшим футболистам мира это "но" не относится. У Луиса Суареса, Криштиану Роналду и Лионеля Месси нету "но". Мартиаль стоит 56 миллионов евро и должен развиваться. Он забивает в больших матчах и очень их любит. Но, бога ради, пусть показывает такую игру каждую неделю! Если бы он на самом деле хотел и стремился быть лучшим, то смог бы забивать 20 голов в 20 матчах" - приводит слова Невилла Sky Sports.

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