Гари Невилл громко высказался о Сарри

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Гари Невилл громко высказался о Сарри

Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл заявил, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может быть уволен раньше назначенного срока. Об этом сообщает Sky Sports.

Контракт специалиста рассчитан до 2021 года.

"Сарри понимает, что его уволят в в ближайшие 2 года или раньше, это неизбежно. Он может говорить все что угодно игрокам, однако все зависит от настроения в раздевалке", - сказал Невилл.

Ранее Маурицио Сарри заявил, что игроков "Челси" сложно замотивировать. 

"Челси" в текущем сезоне занимает 4 место в АПЛ. 

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