Гари Невилл хочет тренировать "Эвертон"

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Гари Невилл хочет тренировать "Эвертон"

Известный английский телеэксперт Гари Невилл хочет возглавить "Эвертон", сообщает BBC.

По сведениям издания, бывший защитник "Манчестер Юнайтед" желает снова попробовать свои силы на тренерском поприще.

Стоит отметить, что ранее Гари Невилл возглавлял "Валенсию", однако с треском провалился и вскоре был уволен.

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