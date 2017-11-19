Гари Невилл: "Игра "Арсенала" меня впечатлила"

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Гари Невилл: "Игра "Арсенала" меня впечатлила"

Футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением об игре "Арсенала" в матче против "Тоттенхэма" (2:0).

"Честно говоря, перед игрой даже не ожидал того, что "Арсенал" проиграет. Их игра меня впечатлила. "Канониры" показали очень, очень хорошее выступление. Спустя 10 минут матча было любопытно узнать, смогут ли они сохранить темп? Старт смелый, но не выдохнутся ли?

Все футболисты "Арсенала" провели фантастическую игру - от первого номера и до одиннадцатого. Озил превосходно работал с мячом. Этот человек умеет принимать великолепные решения, хотя и поддается хандре. Его язык тела задает тон игре остальных одноклубников" - приводит слова Невила Goal.com.

Смотрите также обзор матча "Арсенал" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
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