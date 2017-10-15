Гари Невилл: "Игру "МЮ" на выезде нужно менять"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о матче "красных дьяволов" против "Ливерпуля" (0:0).

"Игру "МЮ" на выезде нужно менять. Если они собираются выиграть чемпионат, то должны выглядеть лучше в выездных матчах с серьезными противниками. Команде нужно что-то делать с контратаками. В плане обороны всё прекрасно: защита, вязкость, сила, голкипер, но ведь нужно еще и забивать голы. Чемпионский "Челси" Моуринью был отличной командой и побеждал команды в гостевых играх, поэтому Жозе знает, что ему нужно делать" - приводит слова Невилла Goal.com.

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