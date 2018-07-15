Гари Невилл: "Кейн был не похож на себя"

Известный в прошлом футболист Гари Невилл поделился мнением об игре капитана сборной Англии Харри Кейна в плей-офф ЧМ-2018.

"Кейн, скорее всего, получит "Золотую бутсу" ЧМ-2018, но после основного времени в матче с Колумбией он не был самим собой. В дополнительное время с колумбийцами, а также в матчах с Швецией, Хорватией и Бельгией Харри был не похож на себя. Мне кажется, он не в форме. Во втором тайме с бельгийцами у него было несколько хороших возможностей, но он не реализовал их. Вы можете говорить о полузащите, но факт тот, что Кейн не был самим собой в последних трёх матчах, и это сыграло свою роль. Он может изменить ход матча и создать гол из ничего" - цитирует Невилла Sky Sports.

На ЧМ-2018 Кейн сыграл 6 матчей, в которых забил 6 голов (3 с пенальти). Однако пять раз он отличался в играх с Тунисом и Панамой на групповом этапе.

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