Гари Невилл: "Любой бы обменял Мхитаряна на Санчеса"

Легенда английского "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о возможном обмене игроками его бывшего клуба с лондонским "Арсеналом".

"Моуринью хотел удержать Мхитаряна, говоря, что он его высоко ценит. Но я думаю, что он с радостью обменял бы его на Алексиса Санчеса при любых условиях. Любой бы это сделал", - приводит слова бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Моуринью прокомментировал возможное подписание Санчеса. | soccernews.ru