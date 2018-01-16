Гари Невилл: "Любой бы обменял Мхитаряна на Санчеса"

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Гари Невилл: "Любой бы обменял Мхитаряна на Санчеса"Легенда английского "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о возможном обмене игроками его бывшего клуба с лондонским "Арсеналом".

"Моуринью хотел удержать Мхитаряна, говоря, что он его высоко ценит. Но я думаю, что он с радостью обменял бы его на Алексиса Санчеса при любых условиях. Любой бы это сделал", - приводит слова бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Моуринью прокомментировал возможное подписание Санчеса. | soccernews.ru

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