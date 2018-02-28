Гари Невилл назвал единственного игрока мирового класса в составе "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедгари невиллдавид де хеа

Гари Невилл назвал единственного игрока мирового класса в составе "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о звездных футболистах клуба.

"Де Хеа - единственный футболист мирового класса в составе "Манчестер Юнайтед". Вы могли бы назвать таковым Алексиса Санчеса, но в "МЮ" он пока себя не проявил, пусть и выступал на высоком уровне в течение пяти-шести сезонов.

Еще в последние два-три года великолепно играет Луис Антонио Валенсия, и неважно, можно ли называть его футболистом топ-класса или нет. Это прекрасный  игрок. Но без тени сомнения могу сказать, что с точки зрения мировых стандартов самым выдающимся футболистом "МЮ" является Де Хеа" - приводит слова Невилла Goal.com.

Читайте также: Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Погба. | http://soccernews.ru

комментарии
...

Единственный, чью карьеру не смог сломать даже Особенный.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов