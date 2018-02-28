Гари Невилл назвал единственного игрока мирового класса в составе "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о звездных футболистах клуба.

"Де Хеа - единственный футболист мирового класса в составе "Манчестер Юнайтед". Вы могли бы назвать таковым Алексиса Санчеса, но в "МЮ" он пока себя не проявил, пусть и выступал на высоком уровне в течение пяти-шести сезонов.

Еще в последние два-три года великолепно играет Луис Антонио Валенсия, и неважно, можно ли называть его футболистом топ-класса или нет. Это прекрасный игрок. Но без тени сомнения могу сказать, что с точки зрения мировых стандартов самым выдающимся футболистом "МЮ" является Де Хеа" - приводит слова Невилла Goal.com.

Читайте также: Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Погба. | http://soccernews.ru