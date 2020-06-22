Гари Невилл назвал единственного игрока мирового уровня в "Манчестер Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", а ныне телеэксперт Гари Невилл рассказал, кого он считает лучшим футболистом в нынешнем составе "красных дьяволов".

"Надеюсь, кризис не позволит клубам тратить по 80-100 миллионов на новых игроков, и "Манчестер Юнайтед" удастся сохранить Поля Погба. Преданность клубу - всё, чего я прошу от него. Верю, что он единственный футболист мирового уровня в "МЮ". Два года назад я мог бы также назвать Давида де Хеа", - цитирует Невилла Goal.com.

В марте Погба исполнилось 27 лет. Его контракт с "Юнайтед" истекает через год, а рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне французский хавбек из-за регулярных травм сыграл всего 9 матчей, в которых сделал 3 ассиста.

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