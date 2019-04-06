Гари Невилл назвал лучшего игрока АПЛ в текущем сезоне
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высоко оценил уровень игры защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в текущем розыгрыше АПЛ.
"Я давно не видел такого хорошего защитника, как он. Ван Дейк показывает выдающуюся игру. Он тот игрок, который заставляет всю команду чувствовать себя в безопасности. Вирджил может быть лидером команды, его работа в защите великолепна. Он пасует, как полузащитник. Для меня он на сто процентов лучший игрок года, рядом с ним и близко нет никого", - приводит слова Невилла Sky Sports.
"Ливерпуль" купил ван Дейка у "Саутгемптона" в январе 2018 года за почти 85 миллионов евро.
В текущем сезоне голландец сыграл за "красных" 33 матча в рамках Премьер-лиги, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14