Гари Невилл назвал лучшего игрока АПЛ в текущем сезоне

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Гари Невилл назвал лучшего игрока АПЛ в текущем сезоне

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высоко оценил уровень игры защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в текущем розыгрыше АПЛ.

"Я давно не видел такого хорошего защитника, как он. Ван Дейк показывает выдающуюся игру. Он тот игрок, который заставляет всю команду чувствовать себя в безопасности. Вирджил может быть лидером команды, его работа в защите великолепна. Он пасует, как полузащитник.  Для меня он на сто процентов лучший игрок года, рядом с ним и близко нет никого", - приводит слова Невилла Sky Sports. 

"Ливерпуль" купил ван Дейка у "Саутгемптона" в январе 2018 года за почти 85 миллионов евро.

В текущем сезоне голландец сыграл за "красных" 33 матча в рамках Премьер-лиги, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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