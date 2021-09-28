Гари Невилл назвал оптимальный стартовый состав "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Mirror Football

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл перечислил игроков, которые, по его мнению, должны выходить в основе "красных дьяволов".

"Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Варан, Мактоминей, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Кавани, Роналду", - написал Невилл в своём твиттере.

"МЮ" набрал 13 очков в 6 стартовых турах АПЛ и занимает четвёртое место в таблице чемпионата. Из Кубка Английской Лиги команда уже вылетела, а в Лиге Чемпионов стартовала с сенсационного поражения от "Янг Бойз".

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