Гари Невилл: "Не уверен, что Ван Дейк играет на 85 миллионов евро"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал первое зимнее подписание "Ливерпуля" в лице защитника "Саутгемптона" Вирджила Ван Дейка.

"Это очень много денег, и я даже не уверен, что он настолько хорошо играет. Я знаю, что "Ливерпуль" хотел его подписать на протяжении шести месяцев, и им действительно нужно укрепить линию обороны... Рынок вышел на невероятный уровень, который потрясает меня", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, за Ван Дейка "Ливерпуль" заплатит 85 миллионов евро. | soccernews.ru