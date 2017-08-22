Гари Невилл: "Нет сомнений, "Манчестер Сити" будет великолепно смотреться в этом сезоне"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл лестно отозвался об игре "Манчестер Сити" в стартовавшем сезоне.

"У меня нет никаких сомнений, что они будут великолепно смотреться в этом сезоне. Было бы кошмаром - сыграть против них. В составе "Сити" имеется очень много квалифицированных игроков, так что это ужасно... Я думаю, что они будут разрушительными в этом сезоне", - цитирует Невилла-старшего Squawka.

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за Эванса 33 миллиона евро. | soccernews.ru