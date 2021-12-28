Гари Невилл - о "Манчестер Юнайтед": "Кучка нытиков"

Теги гари невиллманчестер юнайтед

Гари Невилл - о "Манчестер Юнайтед": "Кучка нытиков"

Фото твиттер Mirror Football

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал команду после матча 19-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (1:1).

"Ничего хорошего не было. Отвратительная игра. Ни один футболист не может сказать, что справился со своей задачей. При этом они жалуются друг на друга. Кучка нытиков! Понаблюдайте за ними на поле - в первом тайме я был просто шокирован.

Если они продолжат в том же духе, то уволят ещё многих тренеров. Играя против двух аутсайдеров лиги, команда не показала ничего! И тренер здесь ни при чём. Дело в футболистах, они играют недостаточно хорошо", - приводит слова Невилла Sky Sports.

"МЮ" идёт на 7-м месте в таблице Премьер-лиги, набрав 28 очков в 17 турах.

Не пропустите: Рангник прокомментировал результат матча "Ньюкасл" - "МЮ". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мхитарян после завершения карьеры будет работать в РПЛ

Мхитарян после завершения карьеры будет работать в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов