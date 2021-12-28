Гари Невилл - о "Манчестер Юнайтед": "Кучка нытиков"

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Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал команду после матча 19-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (1:1).

"Ничего хорошего не было. Отвратительная игра. Ни один футболист не может сказать, что справился со своей задачей. При этом они жалуются друг на друга. Кучка нытиков! Понаблюдайте за ними на поле - в первом тайме я был просто шокирован.

Если они продолжат в том же духе, то уволят ещё многих тренеров. Играя против двух аутсайдеров лиги, команда не показала ничего! И тренер здесь ни при чём. Дело в футболистах, они играют недостаточно хорошо", - приводит слова Невилла Sky Sports.

"МЮ" идёт на 7-м месте в таблице Премьер-лиги, набрав 28 очков в 17 турах.

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