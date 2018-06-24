Гари Невилл оценил игру Кейна на ЧМ-2018

Футбольный эксперт Гари Невилл высказался об игре форварда сборной Англии Харри Кейна.

"Кейн - топ-футболист, игрок мирового класса, которых у нас не так уж и много. Сборной Англии повезло, что в их составе играет такой футболист" - приводит слова Невилла Sportsmole.

Напомним, что Кейн оформил хет-трик в матче с Панамой (6:1).

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