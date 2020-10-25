Гари Невилл оценил игру ван де Бека за "Манчестер Юнайтед"

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Гари Невилл оценил игру ван де Бека за "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о летнем новичке клуба Донни ван де Беке.

"Я пока не понимаю, как клуб использует ван де Бека, за которого выложил 44 миллиона евро. Сульшер не ставит его в основу в каждой игре. Это загадка. Чем чаще он остается в запасе, тем чаще посещает мысль: "Это же футболист за 44 миллиона. Он должен выходить в основном составе". А игрок, наверное, думает: "Что я здесь делаю", - цитирует Невилла Sky Sports.

"МЮ" подписал ван де Бека в начале прошлого месяца, заключив с игроком контракт по схеме "5+1". За это время 23-летний голландец провел 7 игр, забил один гол и отдал один ассист.

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