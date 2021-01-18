Гари Невилл оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" на чемпионство

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал возможность команды выиграть АПЛ в текущем сезоне.

"Считаю, что у "красных дьяволов" шансы не очень велики. И "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" все еще сильнейшие команды лиги.

Шансы появятся только в том случае, если Поль Погба покажет пару-тройку месяцев подряд свою блестящую игру. А он может это сделать.

Он уверен в себе и считает, что должен быть на поле в главных матчах и брать титулы. Он считает себя лучшим. И это отличное качество для тех, кто хочет всегда побеждать.